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Аяччо вернулись в Лигу 1 впервые с сезона 2013/14
Клуб победил в Лиге 2 в третий раз в истории
Фото: Global Happenings
"Аяччо" из одноименного города с французского острова Корсика в третий раз в своей истории выиграл вторую лигу страны. Клуб сыграет в Лиге 1 впервые с сезона 2013/14.
"Аяччо" ранее побеждали в Лиге 2 в сезонах 1966/67 и 2001/02. Также они выигрывали третью лигу Франции, Насьональ, в сезоне 1997/98. Среди других достижений клуба – 9 побед в чемпионате Корсики.
За "Аяччо" в прошлом выступал украинский футболист – Юрий Яковенко. Сейчас он играет за норвежский "Хам-Кам".
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