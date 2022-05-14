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Аяччо вернулись в Лигу 1 впервые с сезона 2013/14

Франция
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Клуб победил в Лиге 2 в третий раз в истории

Аяччо вернулись в Лигу 1 впервые с сезона 2013/14

Фото: Global Happenings

UA-Футбол
Новина українською

"Аяччо" из одноименного города с французского острова Корсика в третий раз в своей истории выиграл вторую лигу страны. Клуб сыграет в Лиге 1 впервые с сезона 2013/14.

"Аяччо" ранее побеждали в Лиге 2 в сезонах 1966/67 и 2001/02. Также они выигрывали третью лигу Франции, Насьональ, в сезоне 1997/98. Среди других достижений клуба – 9 побед в чемпионате Корсики.

За "Аяччо" в прошлом выступал украинский футболист – Юрий Яковенко. Сейчас он играет за норвежский "Хам-Кам".

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В статье: Аяччо (Франция) Лига 2
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