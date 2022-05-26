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ПСЖ больше не будет пытаться подписать Дембеле
Не устраивает отношение игрока к делу
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Новый спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш выступил против подписания полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.
Сообщается, что португальский менеджер недоволен частыми травмами игрока и его отношением к работе. Трансфер он считает рискованным.
До прихода Луиша парижане стремились подписать француза. Слухи об интересе "ПСЖ" к Усману появились ещё зимой, когда у игрока были напряженные отношения с руководством "Барселоны".
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