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ПСЖ больше не будет пытаться подписать Дембеле

Франция
(1 голосов)

Не устраивает отношение игрока к делу

ПСЖ больше не будет пытаться подписать Дембеле

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Новый спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш выступил против подписания полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Сообщается, что португальский менеджер недоволен частыми травмами игрока и его отношением к работе. Трансфер он считает рискованным.

До прихода Луиша парижане стремились подписать француза. Слухи об интересе "ПСЖ" к Усману появились ещё зимой, когда у игрока были напряженные отношения с руководством "Барселоны".

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В статье: Барселона Усман Дембеле Луиш Кампуш ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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