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Жозе Моуриньо может возглавить ПСЖ

Франция
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Португалец в хороших отношениях с новым спортдиром клуба

Жозе Моуриньо может возглавить ПСЖ

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо, выигравший для римского клуба первый еврокубок с 1961 года (Лигу Конференций), может возглавить "ПСЖ". Как сообщает The Telegraph, парижский клуб рассматривает португальца в качестве одного из кандидатов на замену Маурисио Почеттино.

"ПСЖ" вновь заинтересовались кандидатурой Моуриньо после назначения спортивным директором команды Луиша Кампуша. Он ранее работал с Жозе в мадридском "Реале" и до сих пор пребывает в хороших отношениях.

Среди других кандидатов на пост главного тренера "ПСЖ" называются главные тренеры "Спортинга" (Рубен Аморим), "Тоттенхэма" (Антонио Конте), "Специи" (Тиагу Мотта). Также шансы имеют Зинедин Зидан и Йоахим Лёв.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Луиш Кампуш ПСЖ
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