Неймар: Спортсмен быть непросто. Ты можешь быть счастлив только после того, как закончится карьера

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар пожаловался, как тяжело быть спортсменом:

“Нельзя праздновать день рождения своей бабушки, сына, жены и тем более свой.

Спортсменом быть непросто. Ты можешь быть счастлив только после того, как закончится карьера. Какое безумие”, - написал Неймар в своем Twitter.