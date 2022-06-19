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Неймар: Спортсмен быть непросто. Ты можешь быть счастлив только после того, как закончится карьера

Франция
(1 голосов)

Минутка грусти от бразильца

Неймар: Спортсмен быть непросто. Ты можешь быть счастлив только после того, как закончится карьера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар пожаловался, как тяжело быть спортсменом:

“Нельзя праздновать день рождения своей бабушки, сына, жены и тем более свой.

Спортсменом быть непросто. Ты можешь быть счастлив только после того, как закончится карьера. Какое безумие”, - написал Неймар в своем Twitter.

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Источник:
Twitter Неймара

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
19.06.2022 в 18:55
Так заканчивай и иди бананы выращивай.
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