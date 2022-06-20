В ПСЖ договорились с Галтье. Почеттино скоро попросят

"ПСЖ" договорился с главным тренером "Ниццы" Кристофом Галтье, сообщает L`Equipe. Объявить о разрыве соглашения с Почеттино собираются в четверг.

В данный момент "парижане" ведут переговоры с адвокатами Маурисио Почеттино о разрыве соглашения. У аргентинского специалиста остался ещё год по контракту.

Сообщается, что тренерскому штабу специалиста придется выплатить 15 миллионов евро за разрыв соглашения.

Читайте также Галтье хочет поработать с ПСЖ

"Ницце" "ПСЖ" должен будет выплатить 10 миллионов евро, чтобы подписать штаб Галтье. У менеджера осталось ещё 2 года по контракту.