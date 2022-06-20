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В ПСЖ договорились с Галтье. Почеттино скоро попросят

Франция
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В ПСЖ договорились с Галтье. Почеттино скоро попросят

Фото: twitter.com/ogcnice

Новина українською

"ПСЖ" договорился с главным тренером "Ниццы" Кристофом Галтье, сообщает L`Equipe. Объявить о разрыве соглашения с Почеттино собираются в четверг.

В данный момент "парижане" ведут переговоры с адвокатами Маурисио Почеттино о разрыве соглашения. У аргентинского специалиста остался ещё год по контракту.

Сообщается, что тренерскому штабу специалиста придется выплатить 15 миллионов евро за разрыв соглашения.

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"Ницце" "ПСЖ" должен будет выплатить 10 миллионов евро, чтобы подписать штаб Галтье. У менеджера осталось ещё 2 года по контракту.

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В статье: Ницца Кристоф Галтье ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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