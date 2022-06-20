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В ПСЖ договорились с Галтье. Почеттино скоро попросят
Назначение близко
Фото: twitter.com/ogcnice
"ПСЖ" договорился с главным тренером "Ниццы" Кристофом Галтье, сообщает L`Equipe. Объявить о разрыве соглашения с Почеттино собираются в четверг.
В данный момент "парижане" ведут переговоры с адвокатами Маурисио Почеттино о разрыве соглашения. У аргентинского специалиста остался ещё год по контракту.
Сообщается, что тренерскому штабу специалиста придется выплатить 15 миллионов евро за разрыв соглашения.
"Ницце" "ПСЖ" должен будет выплатить 10 миллионов евро, чтобы подписать штаб Галтье. У менеджера осталось ещё 2 года по контракту.
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