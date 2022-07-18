Вейналдума предлагали приобрести Милану и Роме

Агенты полузащитника "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдума предлагали услуги футболиста итальянским "Роме" и "Милану", сообщает Calciomercato.com. В Париже не рассчитывают на нидерландца и выставили игрока на трансфер.

Контракт Жоржиньо рассчитан до лета 2024 года.

Вейналдум присоединился к "ПСЖ" бесплатно прошлым летом, выбирая между "Барселоной", за которую, по слухам, давно хотел играть.

В интервью после трансфера Жоржиньо рассказал, что в Париже его привлек проект, который собирался построить Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек выходил на поле в футболке "ПСЖ" 38 раз, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 18 миллионов евро.