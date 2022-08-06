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Марко Верратти вышел на второе место в истории по сыгранным матчам за ПСЖ

Франция
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Итальянец сегодня проведет 380 матч в составе команды

Марко Верратти вышел на второе место в истории по сыгранным матчам за ПСЖ

Фото: twitter PSG

UA-Футбол
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Итальянский полузащитник Марко Верратти вышел на второе место в истории французского гранда "ПСЖ" по количеству сыгранных матчей за клуб. Сегодняшняя игра против "Клермона" стала 380 для Марко в составе команды.

По количеству сыгранных матчей Верратти сравнялся с другой легендой клуба – французским левым защитником Сильвеном Арманом. Тот играл за столичный клуб на протяжении 9 лет – с 2004 по 2013 годы.

Однако первый в списке все еще недостижим – это защитник Жан-Марк Пилорж, проведший 435 игр за команду. Центрбек играл в Париже еще в восьмидесятых: с 1975 по 1989 годы.

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В статье: Марко Верратти ПСЖ
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