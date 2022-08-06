Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марко Верратти вышел на второе место в истории по сыгранным матчам за ПСЖ
Итальянец сегодня проведет 380 матч в составе команды
Фото: twitter PSG
Итальянский полузащитник Марко Верратти вышел на второе место в истории французского гранда "ПСЖ" по количеству сыгранных матчей за клуб. Сегодняшняя игра против "Клермона" стала 380 для Марко в составе команды.
????| 380e match avec le PSG pour Marco Verratti ???????? à l’occasion de ce #CF63PSG ! Il égale Sylvain Armand ???????? à la 2e place des joueurs les plus capés.— 100% ???????????????????????????????????????? (@CentParisiens) August 6, 2022
????: Jean-Marc Pilorget ???????? avec 435 rencontre.
????| C’est également son 248e match de Ligue 1. Il égale ainsi Paul Le Guen ????????.
???? pic.twitter.com/t3ijn9bh4Y
По количеству сыгранных матчей Верратти сравнялся с другой легендой клуба – французским левым защитником Сильвеном Арманом. Тот играл за столичный клуб на протяжении 9 лет – с 2004 по 2013 годы.
Однако первый в списке все еще недостижим – это защитник Жан-Марк Пилорж, проведший 435 игр за команду. Центрбек играл в Париже еще в восьмидесятых: с 1975 по 1989 годы.
Популярное сейчас
- Бурбас: Игорь Коломойский собирается вернуть "ПроФутбол" в эфир 2+2
- Каррагер - о дебюте Зинченко за Арсенал: Очень интересно за ним наблюдать
- Сегодня Кривбасс играет с Металлистом, Рух - Черноморец и другие. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО