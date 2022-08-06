Марко Верратти вышел на второе место в истории по сыгранным матчам за ПСЖ

Итальянский полузащитник Марко Верратти вышел на второе место в истории французского гранда "ПСЖ" по количеству сыгранных матчей за клуб. Сегодняшняя игра против "Клермона" стала 380 для Марко в составе команды.

????| 380e match avec le PSG pour Marco Verratti ???????? à l’occasion de ce #CF63PSG ! Il égale Sylvain Armand ???????? à la 2e place des joueurs les plus capés.

????: Jean-Marc Pilorget ???????? avec 435 rencontre.



????| C’est également son 248e match de Ligue 1. Il égale ainsi Paul Le Guen ????????.



???? pic.twitter.com/t3ijn9bh4Y — 100% ???????????????????????????????????????? (@CentParisiens) August 6, 2022

По количеству сыгранных матчей Верратти сравнялся с другой легендой клуба – французским левым защитником Сильвеном Арманом. Тот играл за столичный клуб на протяжении 9 лет – с 2004 по 2013 годы.

Однако первый в списке все еще недостижим – это защитник Жан-Марк Пилорж, проведший 435 игр за команду. Центрбек играл в Париже еще в восьмидесятых: с 1975 по 1989 годы.