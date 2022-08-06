Клермон – ПСЖ 0:5. Праздник футбола от Месси и Неймара

Лига 1, первый тур

Клермон, Габриэль Монпье

"Клермон" – "ПСЖ" 0:5

Голы: Неймар 9, Хакими 26, Маркиньос 38, Месси 80, 86

"Клермон": Диав – Боржес, Ожье, Ветеска, Сейду – Гастье, Гоналон (Байе, 85) – Рашани (Хауи, 82), Сарачевич (Маньен, 73), Аллевина (Доссу, 73) – Андрич

"ПСЖ": Доннарумма – Кимпембе, Маркиньос, Рамос (Мукиеле, 67) – Мендеш (Бернат, 78), Верратти (Заир-Эмри, 82), Витинья (Паредес, 67), Хакими – Неймар, Месси, Сарабия (Экитике, 78)

Предупреждения: Аллевина 38 – Витинья 13

Летом Париж взял двух лучших профессионалов Лиги 1 в своём деле – Луиша Кампуша в спортивные директоры и Кристофа Галтье в тренеры. Эта пара наделала чудес в "Лилле" в своё время, но этот ход руководства "ПСЖ" всё равно отдавал популизмом. Хоть и не таким откровенным, как с подписанием Лео Месси и других. Какой толк от Кампуша, если акцент на приглашение звёзд никуда не денется. И какой толк от Галтье, умеющего оверперформить с мотивированными и послушными бойцами, но без всякого опыта работы с игроками такого калибра и такого эго.

Как бы там ни было, а старт сезона дарит надежду, что боссы Парижа попали в цель. Галтье прибавил команде именно того, чего ей не хватало. Твёрдой руки (вспоминаем ор тренера в адрес Месси в Суперкубке), включённости на все 90 минут, и умеренной тактической организации. Контрол-фрики вроде Тухеля и Эмери откровенно доставали игроков своей дотошностью. Галтье выглядит тем, кто заставит Неймара отпахать в защите (и такие чудеса были сегодня), но при этом даст игрокам свободу для самовыражения.

Неймар и Месси сегодня натурально вернули нас в условный 2015-й год. Бегут уже не так, но на фоне "Клермона" это не критично. Неймар сначала забил сам, а затем начал демонстрировать свой главный дар – созидание, оформив хет-трик из ассистов. Месси к голу в Суперкубке прибавил передачу на Неймара и блестящий дубль в концовке. Сначала изящная контратака, придуманна на пару с Неем, а затем гол через себя в стиле Роналдиньо. За этим Лео и позвали в клуб.

"Пари Сен-Жермен" выдал неожиданно яркий старт сезона. Тройка защиты помогает Серхио Рамосу показывать все свои лучшие стороны, при этом имея подстраховку. Витинья пока выглядит мини-клоном Верратти, но во всяком случае он умеет отбирать мяч, в отличии от Паредеса. А ведь будет ещё Ренату Саншеш. Интересно, что будет в атаке ещё и с возвращением лучшего игрока мира. Но Мбаппе пока что дисквалифицирован. Ну и организованность в игре без мяча. Такое в последний раз наблюдалось при Томасе Тухеле, да и то преимущественно в Лиге Чемпионов. Ждём продолжения. Старт многообещающий.