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А вдруг путин следующий? Рэмзи забил гол в дебютном матче за Ниццу

Франция
(1 голосов)

Аарон отлично начал новый этап карьеры

А вдруг путин следующий? Рэмзи забил гол в дебютном матче за Ниццу

фото - ФК Ніцца

Новина українською

Этим летом 31-летний валлийский полузащитник Аарон Рэмзи покинул "Ювентус" и как свободный агент перешел в "Ниццу". Уже в первом официальном матче за новую команду Рэмзи отличился забитым голом – он спас "Ниццу" от поражения в игре с "Тулузой". Поединок завершился вничью 1:1.

Заметим, что фанаты футболиста в свое время подметили, что после каждого гола Аарона на следующий день умирал кто-нибудь из мировых знаменитостей. Так случилось, в частности, с Усамой бен Ладеном, Муаммаром Каддафи, Стивом Джобсом, Робином Уильямсом и другими звездами или политиками.

Правда, это правило действовало только тогда, когда Аарон забивал в составе "Арсенала" в английской Премьер-лиге. После перехода в "Ювентус" магия Рэмзи потеряла свою силу. Но как знать, возможно, во Франции закономерность возобновится…

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В статье: Аарон Рэмси Ницца
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
07.08.2022 в 16:37
випередив пуйла
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филанкрот (donetsk)
07.08.2022 в 16:37
так Завахірі ж
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