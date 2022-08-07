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А вдруг путин следующий? Рэмзи забил гол в дебютном матче за Ниццу
Аарон отлично начал новый этап карьеры
фото - ФК Ніцца
Этим летом 31-летний валлийский полузащитник Аарон Рэмзи покинул "Ювентус" и как свободный агент перешел в "Ниццу". Уже в первом официальном матче за новую команду Рэмзи отличился забитым голом – он спас "Ниццу" от поражения в игре с "Тулузой". Поединок завершился вничью 1:1.
Заметим, что фанаты футболиста в свое время подметили, что после каждого гола Аарона на следующий день умирал кто-нибудь из мировых знаменитостей. Так случилось, в частности, с Усамой бен Ладеном, Муаммаром Каддафи, Стивом Джобсом, Робином Уильямсом и другими звездами или политиками.
Правда, это правило действовало только тогда, когда Аарон забивал в составе "Арсенала" в английской Премьер-лиге. После перехода в "Ювентус" магия Рэмзи потеряла свою силу. Но как знать, возможно, во Франции закономерность возобновится…
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