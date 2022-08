Алексис Санчес договорился о контракте с французским клубом - СМИ

Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес готовится к переезду во Францию.

33-летний футболист уже согласовал условия контракта с "Марселем", сообщает журналист Фабрицио Романо. Переход будет завершен на следующей недели сразу после официального разрыва контракта с "Интером", согласованного на днях ранее.

Отмечается, что контракт Алексиса с "южанами" будет подписан до июня 2024 года.

Olympique Marseille are set to sign Alexis Sánchez, here we go soon! It will be completed next week, right after the official termination of the contract with Inter already agreed days ago. ???????????????? #OM



Been told Sánchez will sign with OM until June 2024. pic.twitter.com/vFiDPJfeD5