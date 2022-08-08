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Алексис Санчес договорился о контракте с французским клубом - СМИ
Форвард близок к смене клубе
Inter
Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес готовится к переезду во Францию.
33-летний футболист уже согласовал условия контракта с "Марселем", сообщает журналист Фабрицио Романо. Переход будет завершен на следующей недели сразу после официального разрыва контракта с "Интером", согласованного на днях ранее.
Отмечается, что контракт Алексиса с "южанами" будет подписан до июня 2024 года.
Olympique Marseille are set to sign Alexis Sánchez, here we go soon! It will be completed next week, right after the official termination of the contract with Inter already agreed days ago. ???????????????? #OM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022
Been told Sánchez will sign with OM until June 2024. pic.twitter.com/vFiDPJfeD5
Напомним, Санчес защищал цвета "нерадзурри" с лета 2019-го. За это время он забил за команду 20 мячей и отдал 23 результативные передачи в 108 поединках. За плечами у форварда карьера в "Удинезе", "Барселоне", "Арсенале" и "МЮ", а также 146 матчей и 48 голов за чилийскую сборную.
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