  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Алексис Санчес договорился о контракте с французским клубом - СМИ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексис Санчес договорился о контракте с французским клубом - СМИ

Франция
(1 голосов)

Форвард близок к смене клубе

Алексис Санчес договорился о контракте с французским клубом - СМИ

Inter

Новина українською

Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес готовится к переезду во Францию.

33-летний футболист уже согласовал условия контракта с "Марселем", сообщает журналист Фабрицио Романо. Переход будет завершен на следующей недели сразу после официального разрыва контракта с "Интером", согласованного на днях ранее.

Отмечается, что контракт Алексиса с "южанами" будет подписан до июня 2024 года.

Напомним, Санчес защищал цвета "нерадзурри" с лета 2019-го. За это время он забил за команду 20 мячей и отдал 23 результативные передачи в 108 поединках. За плечами у форварда карьера в "Удинезе", "Барселоне", "Арсенале" и "МЮ", а также 146 матчей и 48 голов за чилийскую сборную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексис Санчес Интер (Италия) Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде