Кампуш уладил конфликт между Мбаппе и Неймаром

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш встретился с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе, чтобы уладить их конфликт, сообщает журналист Адриен Гранье, со ссылкой на Le Parisien.

После матча с "Монпелье" (5:2) бразилец выразил недовольство, что Килиан стал штатным пенальтистом, ругая запись о ситуации.

Также появилась информация, что окружение Килиан требовало продать бразильца.

Спортивный директор напомнил, что их грязные вещи не должны помешать выступлениям команды. "Грязное белье следует стирать всей семьей", – написал Гранье.

После встречи игроки признали, что ситуация улажена.

???? Campos s’est entretenu avec Neymar et Mbappé ce dimanche. Il leur a dit que leur comportement ne devait pas nuire au rendement de l’équipe et que le linge sale devait se laver en famille.



Les deux ont admis à l’issue de la réunion que l’incident était clos. ????



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 15, 2022

Напомним, что в начале лета появились слухи о возможном уходе Неймара. На одном из интервью владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи не ответил прямо на вопрос, является ли бразилец частью нового проекта.