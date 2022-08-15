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Кампуш уладил конфликт между Мбаппе и Неймаром
Надеемся это финал
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш встретился с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе, чтобы уладить их конфликт, сообщает журналист Адриен Гранье, со ссылкой на Le Parisien.
После матча с "Монпелье" (5:2) бразилец выразил недовольство, что Килиан стал штатным пенальтистом, ругая запись о ситуации.
Также появилась информация, что окружение Килиан требовало продать бразильца.
Спортивный директор напомнил, что их грязные вещи не должны помешать выступлениям команды. "Грязное белье следует стирать всей семьей", – написал Гранье.
После встречи игроки признали, что ситуация улажена.
???? Campos s’est entretenu avec Neymar et Mbappé ce dimanche. Il leur a dit que leur comportement ne devait pas nuire au rendement de l’équipe et que le linge sale devait se laver en famille.— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 15, 2022
Les deux ont admis à l’issue de la réunion que l’incident était clos. ????
(Le Parisien)
Напомним, что в начале лета появились слухи о возможном уходе Неймара. На одном из интервью владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи не ответил прямо на вопрос, является ли бразилец частью нового проекта.
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