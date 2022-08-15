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Кампуш уладил конфликт между Мбаппе и Неймаром

Франция
(1 голосов)

Надеемся это финал

Кампуш уладил конфликт между Мбаппе и Неймаром

Getty Images / Global Images Ukraine

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Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш встретился с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе, чтобы уладить их конфликт, сообщает журналист Адриен Гранье, со ссылкой на Le Parisien.

После матча с "Монпелье" (5:2) бразилец выразил недовольство, что Килиан стал штатным пенальтистом, ругая запись о ситуации.

Также появилась информация, что окружение Килиан требовало продать бразильца.

Спортивный директор напомнил, что их грязные вещи не должны помешать выступлениям команды. "Грязное белье следует стирать всей семьей", – написал Гранье.

После встречи игроки признали, что ситуация улажена.

Напомним, что в начале лета появились слухи о возможном уходе Неймара. На одном из интервью владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи не ответил прямо на вопрос, является ли бразилец частью нового проекта.

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В статье: Неймар Килиан Мбаппе ПСЖ
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