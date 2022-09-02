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Соперник Динамо по ЛЕ потратил почти 30 млн на форварда Ниццы

Франция
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Клуб серьезно усилился перед матчами еврокубков

Соперник Динамо по ЛЕ потратил почти 30 млн на форварда Ниццы

Фото: staderennais.com

Новина українською

Нападающий "Ниццы" Амин Гуири сменил клубную прописку. 22-летний француз стал игроком "Ренна", сообщает официальный сайт "красно-черных".

Его контракт с новым клубом будет действовать до 30 июня 2027 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt , сумма трансфера составила 28 миллионов евро.

Гуири перешел в "Ниццу" летом 2020 года. С тех пор он наиграл 89 матчей, в которых забил 28 голов и выполнил 19 ассистов. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 42 млн евро.

Напомним, "Ренн" - соперник киевского "Динамо" по группе Лиги Европы. Первая игра между командами состоится 6 октября во Франции.

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В статье: Ницца Ренн Амин Гуири
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Источник:
staderennais.com

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