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Соперник Динамо по ЛЕ потратил почти 30 млн на форварда Ниццы
Клуб серьезно усилился перед матчами еврокубков
Фото: staderennais.com
Нападающий "Ниццы" Амин Гуири сменил клубную прописку. 22-летний француз стал игроком "Ренна", сообщает официальный сайт "красно-черных".
Его контракт с новым клубом будет действовать до 30 июня 2027 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt , сумма трансфера составила 28 миллионов евро.
Гуири перешел в "Ниццу" летом 2020 года. С тех пор он наиграл 89 матчей, в которых забил 28 голов и выполнил 19 ассистов. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 42 млн евро.
Напомним, "Ренн" - соперник киевского "Динамо" по группе Лиги Европы. Первая игра между командами состоится 6 октября во Франции.
[#MercatoSRFC]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2022
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L’attaquant de 22 ans rejoint le SRFC en provenance de l’OGC Nice. ????⚫
???? Jusqu'en 2027
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