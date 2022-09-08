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Неймар встретился с Мбаппе после матча против Ювентуса, чтобы обсудить нежелание Килиана пасовать ему

Франция
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Неймар встретился с Мбаппе после матча против Ювентуса, чтобы обсудить нежелание Килиана пасовать ему

Фото: MARCA

Новина українською

Нападающие "ПСЖ" Неймар и Мбаппе встретились после победы над "Ювентусом" (2:1), чтобы обсудить нежелание пасовать друг другу, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe.

Бразильца возмутило, когда Килиан, при счете 2:0, не отдал на него пас, когда ему оставалось пробить по пустым воротам, а решил пробить с острого угла сам. Француз промазал.

RMC Sport сообщает, что тон разговора был дружеским. Тем не менее, на вопрос не хочет ли Неймар поговорить с прессой после игры, бразилец ответил: "Вы уверены? Действительно? Потому что, если я заговорю сегодня вечером, это вызовет проблемы!".

Напомним, что оба гола во встрече забил Килиан Мбаппе. На первый гол передачу французу отдал именно Неймар.

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В статье: Неймар Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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