Три английских клуба хотят подписать Мбаппе летом 2024-го

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе готов остаться в клубе до 2025 года, несмотря на интерес трех клубов из Англии. Француз заранее проинформирует руководство парижан, если захочет уйти в 2024-м, сообщает Marca.

Контракт француза рассчитан до лета 2024 года и включает опцию продления ещё на сезон, зависящую от желания Мбаппе. Килиан договорился заранее проинформировать клуб о своем желании уйти, чтобы не было ситуации прошлым летом.

"Реал" давал за Килиана более 200 миллионов евро, "ПСЖ" пришлось отклонить трансферное предложение.

На данный момент в "ПСЖ" все идет так, как и ожидал Мбаппе. Он хочет остаться в клубе до 2025 года.

Если же Мбаппе передумает и решит покинуть "ПСЖ" летом 2024 года, в его приглашении заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 8 матчей и забил 10 голов. Во вчерашнем матче с "Маккаби" Хайфа (2:1) в Лиге чемпионов француз забил победный мяч парижан.