Месси: Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси даал комментарий об изменениях по сравнению с прошлым сезоном в "ПСЖ":

"Я чувствую себя хорошо, не так, как в прошлом году. Я знал, что так и будет. Я уже говорил это раньше. У меня был плохой период, я не мог найти себя.

В этом году все по-другому. Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие", – сказал Месси.