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Месси: Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году

Франция
(1 голосов)

Форвард рассказал об изменениях

Месси: Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году

Фото: SPORT

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси даал комментарий об изменениях по сравнению с прошлым сезоном в "ПСЖ":

"Я чувствую себя хорошо, не так, как в прошлом году. Я знал, что так и будет. Я уже говорил это раньше. У меня был плохой период, я не мог найти себя.

В этом году все по-другому. Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие", – сказал Месси.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Источник:
TyC Sports

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
24.09.2022 в 12:44
Лео почти всю карьеру провел в одном клубе, неудивительно что у него были проблемы с адаптацией.
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