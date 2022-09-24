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Месси: Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году
Форвард рассказал об изменениях
Фото: SPORT
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси даал комментарий об изменениях по сравнению с прошлым сезоном в "ПСЖ":
"Я чувствую себя хорошо, не так, как в прошлом году. Я знал, что так и будет. Я уже говорил это раньше. У меня был плохой период, я не мог найти себя.
В этом году все по-другому. Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие", – сказал Месси.
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