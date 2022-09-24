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Почеттино отказался от предложения возглавить середняк Лиги 1
Он ждет лучших вариантов в будущем
Фото: twitter.com/PSG_inside
Бывший тренер "Саутгемптона", "Тоттенхэма", "Пари Сен-Жермен" и "Эспаньола" Маурисио Почеттино отказался от предложения "Ниццы" возглавить команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Об этом аргентинец сообщил французскому клубу несколькими днями раньше. У него есть желание возглавить коллектив с чемпионскими амбициями, кроме того, он хочет работать с командой АПЛ.
На данный момент Почеттино ожидает новых предложений. О конкретике пока не сообщалось.
Напомним, что Маурисио находится без клуба с июля этого года – именно тогда он был уволен из ПСЖ.
Отметим, что "Ницца" занимает 13 место во французской Лиге 1. Также команда выступает в групповом этапе Лиги конференций.
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