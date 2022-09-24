Почеттино отказался от предложения возглавить середняк Лиги 1

Бывший тренер "Саутгемптона", "Тоттенхэма", "Пари Сен-Жермен" и "Эспаньола" Маурисио Почеттино отказался от предложения "Ниццы" возглавить команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Об этом аргентинец сообщил французскому клубу несколькими днями раньше. У него есть желание возглавить коллектив с чемпионскими амбициями, кроме того, он хочет работать с командой АПЛ.

На данный момент Почеттино ожидает новых предложений. О конкретике пока не сообщалось.

Напомним, что Маурисио находится без клуба с июля этого года – именно тогда он был уволен из ПСЖ.

Отметим, что "Ницца" занимает 13 место во французской Лиге 1. Также команда выступает в групповом этапе Лиги конференций.