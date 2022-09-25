Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
4 удаления за 20 минут: юношеская сборная Франции сорвала финал турнира
Переслушали гангста-рэпа?
Фото: france3-regions.francetvinfo.fr/ автор неизвестен
Сборная Франции U-18 опозорилась на домашнем товарищеском турнире Лафаржа в Лиможе.
В финале против Польши команда Бернара Диомеда, мягко говоря, поддалась эмоциям и вынудила арбитра остановить игру на 77-й минуте при счете 3:2 в пользу соперника.
Дело в том, что юные французы, начиная с 55-й минуты, заработали аж 4 удаления после чего начали драку "стенка на стенку". Проблемы с дисциплиной налицо - хозяева оскорбляли судью, специально били соперника по ногам, сознательно шли в грубейшие подкаты. Сегодня это главная тема в Париже - команду уже раскритиковали France Football, L’Equipe, TF1 и другие.
Отметим, что среди прочих в матче против Польши за Францию сыграл младший из четырех сыновей Зинедина Зидана Элиас. Ни голов, ни удалений на его счету нет.
Популярное сейчас
- Первая в сезоне победа Львова, Кривбасс и Ворскла в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Матиас Погба: Поль наложил проклятие на Мбаппе перед матчем 1/8 Лиги чемпионов в 2019-м
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО