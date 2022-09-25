4 удаления за 20 минут: юношеская сборная Франции сорвала финал турнира

Сборная Франции U-18 опозорилась на домашнем товарищеском турнире Лафаржа в Лиможе.

В финале против Польши команда Бернара Диомеда, мягко говоря, поддалась эмоциям и вынудила арбитра остановить игру на 77-й минуте при счете 3:2 в пользу соперника.

Дело в том, что юные французы, начиная с 55-й минуты, заработали аж 4 удаления после чего начали драку "стенка на стенку". Проблемы с дисциплиной налицо - хозяева оскорбляли судью, специально били соперника по ногам, сознательно шли в грубейшие подкаты. Сегодня это главная тема в Париже - команду уже раскритиковали France Football, L’Equipe, TF1 и другие.

Отметим, что среди прочих в матче против Польши за Францию сыграл младший из четырех сыновей Зинедина Зидана Элиас. Ни голов, ни удалений на его счету нет.