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4 удаления за 20 минут: юношеская сборная Франции сорвала финал турнира

Франция
Обновлено
(3 голосов)

Переслушали гангста-рэпа?

4 удаления за 20 минут: юношеская сборная Франции сорвала финал турнира

Фото: france3-regions.francetvinfo.fr/ автор неизвестен

Новина українською

Сборная Франции U-18 опозорилась на домашнем товарищеском турнире Лафаржа в Лиможе.

В финале против Польши команда Бернара Диомеда, мягко говоря, поддалась эмоциям и вынудила арбитра остановить игру на 77-й минуте при счете 3:2 в пользу соперника.

Дело в том, что юные французы, начиная с 55-й минуты, заработали аж 4 удаления после чего начали драку "стенка на стенку". Проблемы с дисциплиной налицо - хозяева оскорбляли судью, специально били соперника по ногам, сознательно шли в грубейшие подкаты. Сегодня это главная тема в Париже - команду уже раскритиковали France Football, L’Equipe, TF1 и другие.

Отметим, что среди прочих в матче против Польши за Францию сыграл младший из четырех сыновей Зинедина Зидана Элиас. Ни голов, ни удалений на его счету нет.

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В статье: курьезы
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Комментарии (2)
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magnum power (БОМЖ)
25.09.2022 в 21:27
black lives matter))
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Alex-696 (Немирів)
25.09.2022 в 21:27
От, що то одні мавпи в команді. І тренер мавп.
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+1
0

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