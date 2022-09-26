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Месси: ПСЖ давно хочет выиграть ЛЧ. Это сложно, в этом турнире не всегда лучшая команда выигрывает
Интересно, принимают ли ставки на то кто из пары "Сити" – "ПСЖ" первым возьмет ушастого
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал крупное интервью TUDN. Он рассказал о целях парижан на сезон.
"Это необычный год, потому что посреди сезона будет чемпионат мира, но главная цель "ПСЖ" – пройти в Лиге чемпионов дальше.
Лигу чемпионов сложно выиграть, потому что лучшая команда там не всегда выигрывает, а все решают маленькие детали. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира. Но мы готовимся к этим трудным моментам, чтобы потом оказаться на высоте.
Конечно, это наша цель. Все знают об этом... "ПСЖ" уже давно хочет выиграть Лигу чемпионов.
Вылет в прошлом сезоне был очень болезненным из-за того, в каком стиле это произошло. Мы провели два отличных матча против "Реала" и уступили из-за небольших деталей", – сказал нападающий парижан.
В прошлом сезоне "Париж" вылетел на стадии 1/8 финала. По сумме двух матчей команда Почеттино уступила "Реалу" со счетом 2:3.
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