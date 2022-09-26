Месси: ПСЖ давно хочет выиграть ЛЧ. Это сложно, в этом турнире не всегда лучшая команда выигрывает

Нападающий "ПСЖ" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал крупное интервью TUDN. Он рассказал о целях парижан на сезон.

"Это необычный год, потому что посреди сезона будет чемпионат мира, но главная цель "ПСЖ" – пройти в Лиге чемпионов дальше.

Лигу чемпионов сложно выиграть, потому что лучшая команда там не всегда выигрывает, а все решают маленькие детали. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира. Но мы готовимся к этим трудным моментам, чтобы потом оказаться на высоте.

Конечно, это наша цель. Все знают об этом... "ПСЖ" уже давно хочет выиграть Лигу чемпионов.

Вылет в прошлом сезоне был очень болезненным из-за того, в каком стиле это произошло. Мы провели два отличных матча против "Реала" и уступили из-за небольших деталей", – сказал нападающий парижан.