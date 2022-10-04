Колдуны в футболе: Сенегал тратил 90 млн на амулеты, Монпелье зарезал в раздевалке курицу, а Мбаппе стал жертвой порчи

Некогда дружная семья Поля Погба распадается на атомы.

Старший брат звезды "Ювентуса" Матиас включил режим гангстера, требуя от Поля миллионы евро, что быстро привело его за решетку.

Еще один из братьев Погба, Флорентен, ситуацию не комментирует. Они с Матиасом оба футболиста-неудачника, и это их сблизило. В то же время мать всей троицы уже выступила на стороне Поля и вместе с ним подала на Матиаса в суд.

Все это могло бы стать сюжетом для классического бразильского сериала с африканскими нотками – ну чисто "Клон", который вы точно смотрели в нулевые. Впрочем, Францию ​​озадачило другое.

Среди "обвинений" Матиаса в адрес звездного брата прозвучала "порча", которую Поль якобы попросил наложить на Килиана Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед".

Кто забыл ту "феерию" – вот она. Килиан будто на один вечер опустился на уровень Артема Беседина, что стоило Парижу победы.

Между тем, на носу чемпионат мира в Катаре, где Погба и Мбаппе должны бок о бок защищать для Франции титул, и общественность не на шутку встревожена – а что, если "порча" рассорит лидеров "Ле Бле" навсегда?

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Французы уже хорошо изучили колдунов-марабутов и их влияние.

Они появились в Париже во время I Мировой – приехали вместе с корпусом африканских стрелков. Молились, предсказывали будущее, раздавали чудотворные амулеты "гри-гри" – словом, на Битве экстрасенсов их бы оценили.

Марабут в Мали. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: H. Christoph/ullstein bild

Еще больший масштаб явление приобрело после массовой послевоенной миграции, так что в 2020-м полицейские насчитали в Париже более 80 практикующих марабутов. Для контекста, вся Парижская епархия насчитывает 477 священников.

Само собой, марабуты уже давно добрались до футбола, где африканцев особенно много. Покойный Луи Николлен обожал рассказывать, как в 1989-м он по совету игроков пригласил колдуна "снять порчу" с его "Монпелье" после длительной серии неудач.

"Лулу вбил себе в голову, что нас сглазили. Наши дела действительно шли плохо, и вот приезжаем мы как-то на тренировку, а в раздевалке этот марабут и клетка с курицей", – рассказывает защитник Франк Лукези. "Николлен смеется во весь голос и говорит Мишелю Мези, что ничего не получится. Тот тоже энтузиазма не проявляет, и внезапно этот мужик отрубил курице голову! Птица еще бежит, брызги крови летят во все стороны; Жулио Сезар как сумасшедший кричит: "Помогите!" У нас всех спортивные костюмы были заляпаны кровью".

Луи Николлен на скамейке "Монпелье", 1989 год. Фото: lequipe.fr/ автор: P. Lablatinière

Эме Жаке, тогда тренировавший "Монпелье", разгневался, узнав об обряде, но Николлен победил - следующий матч против "Тулона" "Паладины" выиграли 3:0, причем по ходу поединка у соперника сломались оба вратаря, и третий гол пропускал уже полевой игрок.

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Владелец "Монпелье" был не единственным белым в футболе, имевшим дело с колдунами.

Президент "Сошо" Жан-Клод Песси тоже согласился пригласить марабута, когда команда упала в зону вылета. По словам функционера, маг "что-то кричал, швырял вещи, закоптел все дымом, но в итоге следующий матч команда выиграла".

Еще более "магический" эпизод произошел в 1997 году перед игрой "ПСЖ" против "Стяуа". В первом поединке французам засчитали техническое поражение из-за выхода на поле дисквалифицированного Лорана Фурнье. И вот перед ответкой президенту "ПСЖ" Мишелю Денизо позвонил Клод Ле Руа:

Клод Ле Руа во главе ДР Конго, 2017 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fared Kotb/Anadolu Agency

"Клод тренировал почти все сборные в Африке, и он сказал, что есть марабут, который может мне помочь. Я ответил, типа, бери марабутов, капуцинов, целый грузовик свечей из Лурда – словом, все, что не запрещено законом, и тащи сюда! Так со мной связался мужчина по имени Сиди. Денег он попросил немного. Сначала сказал, что не видит вообще ничего, но за два дня перед игрой позвонил по телефону и сообщил, что мы выиграем 5:0, а четвертый гол забьет 18-й номер на 41-й минуте. Под 18-м номером за нас играл Флориан Морис, и я перед игрой пересказал ему слова марабута. Короче, когда он действительно забил 4-й гол на 40-й минуте, то еще долго показывал пальцем на меня, сидевшего в ВИП-ложе".

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Для Денизо и Николлена это была своеобразная забава, спектакль. С африканцами все по-другому. Камерунец Эммануэль Мабоанг уверен, что марабуты – опасное зло:

"Они поддерживают атмосферу страха внутри вас, и если вы слабы, то не вырветесь. Вы действительно поверите, что без какого-то талисмана или обряда не добьетесь успеха".

Собственно, поэтому марабутов и пересчитывают полицейские - для органов правопорядка они мелкие шулеры, аферисты, которые не платят налогов и часто "кидают" суеверных клиентов на огромные суммы.

Один из неудачников – преподаватель парижской бизнес-школы Ахмед, который так хотел помириться с женой, что за 2018-19 годы был обворован марабутами на 41 тысячу евро.

Схема типичная – поначалу адепта поражают непонятными и эффектными обрядами, извлекая все сведения о финансовом состоянии и месте работы; далее уверяют, что "все будет хорошо, но предстоит много работы". Когда "работа" в конечном итоге не дает результата, подключается другой, более "сильный" маг, требующий еще больше денег. Ну, а когда Ахмед захотел все бросить, в ход пошли угрозы "слить все в сеть".

В 2020-м это дело всколыхнуло Париж. В настоящее время легковерный мужчина уже добился осуждения обоих марабутов за мошенничество. А вот жена к нему так и не вернулась.

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Впрочем, поклонников "магии" это не останавливает. И дело не только в историях вроде той, что рассказал Денизо; корни куда глубже.

Ислам проник южнее Сахары более тысячи лет назад, но так смешался с местными верованиями, что в Чаде, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо марабут важнее имама. Совы убивают младенцев во сне; полосатые вороны лечат эпилепсию; змеиная кожа – мастит; орех кола возвращает целомудрие - крестьяне необразованные, понятия не имеют о прививках и антисептиках, поэтому верят во все.

Другая ситуация севернее - в странах Магриба и частично в Сенегале. Там марабут не маг, а образованный, верующий человек, который организовывает жизнь общины на основе Корана и учит детей письму.

Умар Мбаке был таким марабутом в Дакаре, однако после переезда во Францию ​​отказался от своего титула:

"Здесь марабуты выродились у наемных колдунов. Дома мы говорим на таких "жужу", шарлатаны. А я не шарлатан. Среди настоящих марабутов любые попытки колдовства под запретом. Мы живем, чтобы учить, помогать нуждающимся, а не грабить людей, попавших в беду".

Marabout à Paris ???????? pic.twitter.com/BB7wwFUiMv — Sonia claesson (@sonia_claesson) October 28, 2021

Конечно, такой марабут не в тренде. Умар вкалывает на двух работах, чтобы прокормить семью, в то время как "колдуны" устраивают подставные шоу и зарабатывают сотни евро за часовые сеансы.

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И нет, этот поток не останавливается и не остановится – для этого нет никаких предпосылок.

Хайп на стороне марабутов. По сети бродят байки о том, что сенегальская федерация футбола потратила почти 90 млн франков КАФ на марабутов перед ЧМ-2002; Асамоа Гьян сам признался, что платил колдунам, чтобы продолжить карьеру и забить на ЧМ-2018; Эмма Адебайор даже судился с матерью, которая практикует черную магию и якобы его сглазила.

И это все звезды первого эшелона! Что уж говорить о малоизвестных исполнителях. Плесси, например, рассказывал, что на шкафчике Уилсона Орумы в "Сошо" висели два изображения – Иисуса Христа и его персонального марабута:

"Вообще-то я католик, меня крестили при рождении, но я даю шанс им обоим".

Уилсон Орума против двух защитников "ПСЖ", 2005 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eddy LEMAISTRE/Corbis

Еще более колоритной была ситуация в "Тулузе", где Фоде Мансаре годами покупал у марабута крем, чтобы защититься от травм.

"Он был типа лосьона и Фоде наносил его перед каждым матчем. Честно, я думаю, он был из козьего дерьма. Никто не хотел стоять рядом с ним на поле, даже свои. Это было вечным поводом для шуток", – смеется Николя Дьез.

По его словам, особенно плохо стало, когда Антони Робик случайно разбил флакон с тем лосьоном: "Запах из раздевалки не могли выветрить еще неделю".

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Такие вот марабуты и такой во Франции футбол. Европа, говорите?

До сих пор Мбаппе реагировал на скандал спокойно – возможно, мама-алжирка сыграла свою роль; там в почете обычный умеренный ислам. Впрочем, неизвестно, что будет дальше.

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Матиас Погба не собирается сидеть тихо, так что семейный скандал продолжится. Не факт, что карьера Поля уцелеет под осколками новых и новых обвинений. Дело не в криминале – просто как играть, когда тебя топит собственная семья?

Что же касается марабутов, то этот вопрос уже сейчас задают французскому Минобразования. Одно дело, когда в колдунов верят пастухи на бескрайних просторах Сахеля, и совсем другое, когда по полям Лиги 1 льется куриная кровь и стоит запах козьих экскрементов. Все не так во Франции с учебой будущих спортсменов, да и с интеграцией мигрантов тоже.

Очевидно, правительству срочно нужен свой марабут – иначе эту проблему не решить.