Полиция арестовала брата Погба и ещё троих соучастников по делу о шантаже

Матиаса Погба и ещё троих соучастников арестовали по делу о шантаже хавбека "Ювентуса" Поля Погба, сообщает RMC Sport.

С момента подачи заявления в суд прошло два месяца.

Ранее брат Поля Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.