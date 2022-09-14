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Полиция арестовала брата Погба и ещё троих соучастников по делу о шантаже
Не увидим доказательств проклятия Мбаппе?
Фото: twitter.com/juventusfc
Матиаса Погба и ещё троих соучастников арестовали по делу о шантаже хавбека "Ювентуса" Поля Погба, сообщает RMC Sport.
С момента подачи заявления в суд прошло два месяца.
Ранее брат Поля Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.
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Источник:alfredopedulla.com
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