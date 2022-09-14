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Полиция арестовала брата Погба и ещё троих соучастников по делу о шантаже

Италия
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Не увидим доказательств проклятия Мбаппе?

Полиция арестовала брата Погба и ещё троих соучастников по делу о шантаже

Фото: twitter.com/juventusfc

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Матиаса Погба и ещё троих соучастников арестовали по делу о шантаже хавбека "Ювентуса" Поля Погба, сообщает RMC Sport.

С момента подачи заявления в суд прошло два месяца.

Ранее брат Поля Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Матиас Погба Килиан Мбаппе
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Источник:
alfredopedulla.com

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