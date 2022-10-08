Серхио Рамос получил красную в матче за ПСЖ. Это 28 удаление в его карьере

Испанский центрбек "ПСЖ" Серхио Рамос был удален в матче Лиги 1 против "Реймса". Защитник получил первую желтую карточку за жесткий фол, а спустя несколько секунд получил вторую – за спор с арбитром.

Это первое удаление Рамоса в этом сезоне и всего второе – в футболке "ПСЖ". В прошлом сезоне он также был удален лишь один раз – в декабрьском матче против "Лорьяна". Тогда Серхио отхватил две желтые за пять минут – оба раза за фолы.

Всего теперь у испанца 28 удалений за карьеру. Лишь в четырех из двадцати сезонов в своей карьере Рамос сумел избежать удалений: в 2003/04 и 2004/05 в "Севилье", и в 2014/15 и 2020/21 в мадридском "Реале".