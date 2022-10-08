  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Серхио Рамос получил красную в матче за ПСЖ. Это 28 удаление в его карьере
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Рамос получил красную в матче за ПСЖ. Это 28 удаление в его карьере

Франция
(1 голосов)

В последний раз испанец удалялся еще в прошлом году

Серхио Рамос получил красную в матче за ПСЖ. Это 28 удаление в его карьере

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Испанский центрбек "ПСЖ" Серхио Рамос был удален в матче Лиги 1 против "Реймса". Защитник получил первую желтую карточку за жесткий фол, а спустя несколько секунд получил вторую – за спор с арбитром.

Это первое удаление Рамоса в этом сезоне и всего второе – в футболке "ПСЖ". В прошлом сезоне он также был удален лишь один раз – в декабрьском матче против "Лорьяна". Тогда Серхио отхватил две желтые за пять минут – оба раза за фолы.

Всего теперь у испанца 28 удалений за карьеру. Лишь в четырех из двадцати сезонов в своей карьере Рамос сумел избежать удалений: в 2003/04 и 2004/05 в "Севилье", и в 2014/15 и 2020/21 в мадридском "Реале".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде