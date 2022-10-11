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Кампуш опроверг слухи о желании Мбаппе уйти из ПСЖ: Я крайне удивлен

Франция
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Охрана, отмена?

Кампуш опроверг слухи о желании Мбаппе уйти из ПСЖ: Я крайне удивлен

Фото: 24hfootnews

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Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш отреагировал на слухи о желании Килиана Мбаппе покинуть клуб в ближайшее время. Менеджер заявил, что нападающий не говорил ничего такого ни ему, ни президенту Нассеру Аль-Хелаифи.

"Я крайне удивлен, потому что все время провожу рядом с Мбаппе, и ни разу он не просил ни меня, ни президента (Нассера Аль-Хелайфи) отпустить его в январе.

Мы должны подчеркнуть, что это никакое не заявление – новости появились буквально за несколько часов до нашего важнейшего матча с "Бенфикой".

У меня также 3-летний контракт с «ПСЖ», и меня здесь все устраивает. Я работаю каждый день, чтобы выполнить свои задачи до конца срока контракта", – сказал Кампуш.

Таким образом Кампуш опроверг и то, что он сам собирается уходить вслед за Килианом.

Ранее появилась информация, что и спортивный директор и главный тренер Кристоф Галтье могут также покинуть клуб. Всех троих не устраивали летние трансферы.

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В статье: Килиан Мбаппе Луиш Кампуш ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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