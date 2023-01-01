Лига 1. Продолжение сказки Лорьяна, воскрешение Тулузы и скромный Монако

"Лорьян" добыл долгожданную первую победу за последние 8 туров. Молодая команда Режиса ле Бри ярко заявила о себе на старте сезона, демонстрируя яркий и самобытный футбол, который в какой-то момент занёс их на второе место в таблице. Но затем у "мерлузовых" был длительный спад, и лишь после ЧМ "Лорьяну" удалось взять три очка.

Хотя первый тайм встречи в Анже не предвещал для гостей ничего хорошего. Несмотря на отсутствие марокканских звёзд мундиаля Унаи и Буфаля, "Анже" смотрел как никогда солидно: высокий прессинг обезвредил атаку хозяев, а впереди у хозяев сверкал вингбек Валери и арендованный у "Брайтона" форвард Сима. Именно последний и вывел хозяев вперёд после углового.

Комаде Абделазиза Буазамы удавалось нейтрализовать "Лорьян" и на старте второго тайма, но затем своё веское слово сказал Энцо Ле Фе. Сначала миниатюрный плеймейкер хитрой подачей с углового вынудил того же Симу отправить мяч в свои ворота, оформив своеобразный дубль. А напоследок Ле Фе зарядил в ближнюю девятку за 2 минуты до конца основного времени, вызвав бурный восторг Ле Бри.

В других матчах игрового дня "Монако" добыл весьма скромную победу над "Брестом". Позитивный результат на фоне скудной игры принёс дальний удар Головина. В битве новичков элиты "Тулуза" не оставила шансов "Аяччо". "Фиолетовые" поквитались за унижение на "Велодроме" посреди недели, позволив своим оппонентам лишь раз пробить в сторону своих ворот. В прямой битве за выживание "Нанту" удалось" победить "Осер" при равной игре. Поздний гол Маркуса Коко отправил бургундцев прямиком в зону вылета.

Лига 1, 17-й тур

Анже – Лорьян 1:2

Голы: Сима 10 – Сима 79 (аг), Ле Фе 88

Монако – Брест 1:0

Гол: Головин 54

Тулуза – Аяччо 2:0

Голы: Ратао 46, Деягер 62

Нант – Осер 1:0

Гол: Коко 74