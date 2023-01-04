Бензема – спортсмен года во Франции по версии спортивных журналистов

Карим Бензема стал лучшим спортсменом года по версии спортивных журналистов во Франции по версии UJSF. Это первое вручение подобной награды.

Карим привел "Реал" к победам в Лиге чемпионов и Ла Лиге, а также стал лучшим бомбардиром в обоих турнирах. 35-летний нападающий завоевал первый для французов с 1998-го Золотой мяч.

Второе место занял Килиан Мбаппе, который привел сборную Франции ко второму подряд финалу чемпионата мира и отличился хет-триком в нем.

В голосовании приняли участие 3000 членов Союза спортивных журналистов Франции.

Женский приз выиграла теннисистка Каролин Гарсия, второй стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.

Напомним, что Бензема, в отличии от Мбаппе, не сыграл ни одного матча за Les Bleus на достаточно успешном для них минувшем Мундиале. Карим получил травму ещё до первого матча сборной, а Дешам принял решение не ждать восстановления нападающего и отправить его восстанавливаться в клуб.