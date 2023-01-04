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Бензема – спортсмен года во Франции по версии спортивных журналистов

Франция
(1 голосов)

Килиан Мбаппе – второй

Бензема – спортсмен года во Франции по версии спортивных журналистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карим Бензема стал лучшим спортсменом года по версии спортивных журналистов во Франции по версии UJSF. Это первое вручение подобной награды.

Карим привел "Реал" к победам в Лиге чемпионов и Ла Лиге, а также стал лучшим бомбардиром в обоих турнирах. 35-летний нападающий завоевал первый для французов с 1998-го Золотой мяч.

Второе место занял Килиан Мбаппе, который привел сборную Франции ко второму подряд финалу чемпионата мира и отличился хет-триком в нем.

В голосовании приняли участие 3000 членов Союза спортивных журналистов Франции.

Женский приз выиграла теннисистка Каролин Гарсия, второй стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.

Напомним, что Бензема, в отличии от Мбаппе, не сыграл ни одного матча за Les Bleus на достаточно успешном для них минувшем Мундиале. Карим получил травму ещё до первого матча сборной, а Дешам принял решение не ждать восстановления нападающего и отправить его восстанавливаться в клуб.

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В статье: Франция Карим Бензема
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Источник:
information.tv5monde.com

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