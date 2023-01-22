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Арендованный у Шахтера Тете оформил дубль из ассистов в матче Кубка Франции
Но главная звезда матча не он
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
В матче 1/16 финала Кубка Франции представитель пятого дивизиона "Шамбери" дома уступил команде Лиги 1 "Лиону" со счетом 0:3.
Еще до перерыва гости забили два гола, и в обоих случаях ассистентом был арендованный у “Шахтера” вингер Тете. Адресом этих результативных передач был Лаказетт. Больше того, Александр потом оформил и хет-трик.
В общей сложности на счету бразильца шесть голов и пять ассистов в 19 матчах этого сезона. Он будет находиться в аренде в "Лионе" до лета, а его контракт с "Шахтером" в конце 2023 года.
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