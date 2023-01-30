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Месси стал худшим игроком матча ПСЖ - Реймс

Франция
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Легенда устала?

Месси стал худшим игроком матча ПСЖ - Реймс

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

ПСЖ на выходных снова потерял очки и лишь сыграл вничью с "Реймсом" (1:1) в матче чемпионата Франции.

Аналитики не очень высоко оценили действия парижан в этом поединке. Но настоящим изумлением стала оценка Лионеля Месси: аргентинская звезда парижан получил от Sofascore бал 6.0. Это худшая оценка среди всех игроков, выходивших на поле в стартовом составе двух команд.

Ниже оценка оказалась только у Марко Верратти - хавбек ПСЖ вышел на поле в начале второго тайма и уже через 19 минут заработал красную карточку.

Напомним, что ПСЖ в четырех матчах Лиги 1 в 2023-м одержал лишь одну победу. Две встречи завершились победами соперников и еще одна игра была ничейной. Отрыв парижан, возглавляющих таблицу чемпионата Франции, сократился уже до трех очков.

Месси стал худшим игроком матча ПСЖ - Реймс - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Реймс Пари Сен-Жермен (Париж)
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