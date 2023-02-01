Малиновский не поразил. Нант – Марсель 0:2. Обзор матча, видео голов

В чемпионате Франции состоялся очередной матч с участием "Марселя". Нашлось в составе провансальцев место для украинского легионера Руслана Малиновского. Он отыграл 57 минут, после чего был заменен. За матч Руслан получил одну из самых низких оценок в составе команды Игоря Тудора.

В общей сложности "Марсель" выиграл 2:0. Любопытно, что один из голов забил марокканский новичок команды Унахи. Весьма эффектно.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги 1.

Нант, Божуар

"Нант" – "Марсель" 0:2

Голы: Жоау Виктор 57 (аг), Унаи 90+3