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Малиновский не поразил. Нант – Марсель 0:2. Обзор матча, видео голов

Франция
(1 голосов)

Нант - Марсель ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.02.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Малиновский не поразил. Нант – Марсель 0:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Ліга 1 / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Франции состоялся очередной матч с участием "Марселя". Нашлось в составе провансальцев место для украинского легионера Руслана Малиновского. Он отыграл 57 минут, после чего был заменен. За матч Руслан получил одну из самых низких оценок в составе команды Игоря Тудора.

В общей сложности "Марсель" выиграл 2:0. Любопытно, что один из голов забил марокканский новичок команды Унахи. Весьма эффектно.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги 1.

Нант, Божуар
"Нант" – "Марсель" 0:2
Голы: Жоау Виктор 57 (аг), Унаи 90+3

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В статье: Марсель Нант
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