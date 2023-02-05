  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Страсбур Соболя вдесятером победил Монпелье, Лорьян не смог забить Анже
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Страсбур Соболя вдесятером победил Монпелье, Лорьян не смог забить Анже

Франция
(1 голосов)

Эдуард вышел на 65-й минуте встречи и помог своим сохранить перевес

Лига 1. Страсбур Соболя вдесятером победил Монпелье, Лорьян не смог забить Анже

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace

Новина українською

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Монпелье 2:0

Голы: Диалло 1, 45

Удаление: Ахолу 33 (хозяева)

Аяччо, Франсуа Коти

Аяччо – Нант 0:2

Голы: Гиссан 64, Блас 89 (п)

Удаление: Исмаэль 88 (хозяева)

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Анже 0:0

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Реймс 0:0

По теме
yellow-arrow
Соболь провел 25 минут на поле в игре против Монпелье
yellow-arrow
Лига 1. Монако закрепился на 4-й строчке, легко справившись с Клермоном
yellow-arrow
Соболь не попал в стартовый состав Страсбурга на матч с Монпелье
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Реймс Осер (Осер) Монпелье Эдуард Соболь Аяччо Нант Страсбур Анже
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде