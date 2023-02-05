Франция
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Лига 1. Страсбур Соболя вдесятером победил Монпелье, Лорьян не смог забить Анже
Эдуард вышел на 65-й минуте встречи и помог своим сохранить перевес
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Страсбур, Стад де ла Мено
Страсбур – Монпелье 2:0
Голы: Диалло 1, 45
Удаление: Ахолу 33 (хозяева)
Аяччо, Франсуа Коти
Аяччо – Нант 0:2
Голы: Гиссан 64, Блас 89 (п)
Удаление: Исмаэль 88 (хозяева)
Лорьян, Стад дю Мустуар
Лорьян – Анже 0:0
Осер, Аббе-Дешам
Осер – Реймс 0:0
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