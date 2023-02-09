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Малиновский о победе над ПСЖ: Мы были очень мотивированы, это было потрясающе

Франция
(1 голосов)

Руслан благодарит болельщиков за поддержку

Малиновский о победе над ПСЖ: Мы были очень мотивированы, это было потрясающе

фото - @OM_Officiel

Новина українською

Автор победного гола в матче "Марсель" – "Пари Сен-Жермен", украинский легионер Руслан Малиновский поделился эмоциями от игры, которую его команда выиграла со счетом 2:1.

"Это был невероятный матч и невероятная атмосфера. Это особенное – мы знаем, что это классика во Франции. Мы были очень мотивированы на этот матч, хотели выложиться по максимуму и, думаю, заслужили победу.

Атмосфера, публика – это было потрясающе. Болельщики подтолкнули нас, эта победа за ними. Они долго ждали успеха с этим соперником. Мы отдали все, хочу поблагодарить всю команду, тех, кто на поле, и тех, кто был вне его. Мы – команда, и неважно, кто играет, а кто не играет. Мы должны оставаться едиными. Мы работаем на единый результат, мы должны бороться за этот результат. Сегодня мы видели, как все боролись за эту великую победу.

Впереди еще матчи. Надо дождаться жеребьевки следующего этапа. Мы будем готовиться так же, как против "ПСЖ", с такой же концентрацией и таким же настроением на поле", - признался Малиновский.

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Заметим, что Малиновский забил уже во втором матче подряд. В минувшие выходные Руслан забил в ворота "Ниццы".

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2023 в 10:31
Прославляє Україну, мля
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terber (ternopil)
09.02.2023 в 10:15
як воно є)і всі забули про його фіфу)))
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