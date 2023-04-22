Лига 1. Ланс не оставил шансов Монако и поднялся на второе место в таблице

Сегодняшний матч был одним из последних шансов "Монако" подняться на второе место Лиги 1. Как мы видим, команда Клеманна показала свою неготовность к серебру или даже бронзе чемпионата. "Ланс" же в свою очередь показал именно тот футбол, которого так ожидали болельщики после поражения в матче против "ПСЖ" неделю назад.

С первых минут на поле было жарко. Почти сразу после свистка арбитра хозяева начали атаковать. Быстрый выпад удался хозяевам, во время которого Фофана добежал с мячом почти до линии штрафной и выкатил правее на Опенда. Тот вторым касанием пробил по центру ворот метров с 12. Нюбель, пусть и со второй попытки, но все же зафиксировал сферу в руках.

Далее интереснее. "Ланс" начал серьезно прессинговать, и это принесло свои плоды в виде забитого гола уже на 9-й минуте матча. Опенда выдвинулся на Нюбеля во время розыгрыша мяча, и тому пришлось пасовать правее на Вандерсона. Правого защитника гостей накрыл Мачадо, и от Дейвера мяч отлетел в штрафную на Опенду. Тот пытался перекинуть кипера, но страж ворот дотянулся до мяча, хотя и толком отразить удар не сумел. Мяч летел в сетку, но с самой линии его успел выбить Марипан. Отпасовать точно не получилось, поэтому Опенда добил практически в пустые ворота.

Время шло, и "Монако" все же создавал опасные моменты. Фолланд ушел от соперника на левом краю штрафной и подал на низкой высоте на дальний угол вратарской, откуда в последний момент успел выбить сферу Мачадо. Подбор за хозяевами, у которых ответную атаку завершил дальним ударом Сотока - чуть выше перекладины пролетел снаряд.

Через несколько минут после смелого шанса "Монако" "Ланс" решил показать, кто здесь хозяин. Мачадо слева сыграл в "стенку" с Томассоном и, получив ответный пас, прорвался вперед на скорости по левому краю, вошел в штрафную и по хитрой траектории подал на линию вратарской. Опенда опередил защитника, вытянул ногу и переправил круглого в сетку мимо кипера.

После двух голов "Ланса" "Монако" смирился со своим участием и сбавил обороты. Практически до конца тайма команда не демонстрировала остроту, и даже наоборот - выглядела достаточно подсевшей. К примеру, на 44-й минуте Фофана добежал до границы штрафной и выстрелил по воротам, угодив прямо в перекладину. От нее мяч улетел чуть ли не за пределы штрафной - невероятным по силе вышел выстрел у Секо.

С началом тайма номер двы все тенценции первой половины встречи сохранились. Сначала Томассон забил с офсайда, гол не был засчитан, но почти сразу он исправился. Сотока шикарной передачей из глубины отправил в забег флангом Опенда, который легко убежал от Марипана, вошел в штрафную справа и с ближнего угла вратарской катнул мяч чуть назад под удар Томассону. Тот в касание пробил прямо под левую стойку.

После этого было еще несколько шансов в каждой из команд, но ни один из них не принес какого-то результата. Резюмируя, можно сказать, что "Монако" никак не воспользовался шансом на второе место Лиги 1, и "Ланс" займет эту позицию полностью закономерно.

Лига 1, 32 тур

Ланс - Монако 3:0

Голы: Опенда 9, 16, Томассон 56

Ланс: Самба, Медина, Дансо, Градит, Мачадо, Онана, Франковски, Фофана, Томассон, Опенда, Сотока.

Монако: Нюбель, Энрике, Марипан, Дисаси, Вандерсон, Якобс, Фофана, Камара, Диарра, Фоланд, Бен Йеддер.

Предупреждения: Марипан 22, Бен Йеддер 68