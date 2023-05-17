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Экс-наставник Шахтера – среди претендентов на звание лучшего тренера сезона Лиги 1
Коуч "ПСЖ" не попал в список номинантов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальный союз профессиональных футболистов Франции объявил претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23 в Лиге 1.
Стоит заметить, что на награду претендует экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, ныне возглавляющий "Лилль". Место нашлось и для Игора Тудора из "Марселя", который является коучем украинцем Руслана Малиновского.
Кроме них, также были номинированы Франк Эс ("Ланс"), Паскаль Гастьен ("Клермон") и Филипп Монтанье ("Тулуза").
Интересно, что среди кандидатов нет менеджера "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье. под руководством которого команда лидирует в чемпионате Франции.
Церемония награждения состоится 28-го мая.
May 16, 2023
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