Экс-наставник Шахтера – среди претендентов на звание лучшего тренера сезона Лиги 1

Национальный союз профессиональных футболистов Франции объявил претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23 в Лиге 1.

Стоит заметить, что на награду претендует экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, ныне возглавляющий "Лилль". Место нашлось и для Игора Тудора из "Марселя", который является коучем украинцем Руслана Малиновского.

Кроме них, также были номинированы Франк Эс ("Ланс"), Паскаль Гастьен ("Клермон") и Филипп Монтанье ("Тулуза").

Интересно, что среди кандидатов нет менеджера "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье. под руководством которого команда лидирует в чемпионате Франции.

Церемония награждения состоится 28-го мая.