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Экс-наставник Шахтера – среди претендентов на звание лучшего тренера сезона Лиги 1

Франция
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Коуч "ПСЖ" не попал в список номинантов

Экс-наставник Шахтера – среди претендентов на звание лучшего тренера сезона Лиги 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Национальный союз профессиональных футболистов Франции объявил претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23 в Лиге 1.

Стоит заметить, что на награду претендует экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, ныне возглавляющий "Лилль". Место нашлось и для Игора Тудора из "Марселя", который является коучем украинцем Руслана Малиновского.

Кроме них, также были номинированы Франк Эс ("Ланс"), Паскаль Гастьен ("Клермон") и Филипп Монтанье ("Тулуза").

Интересно, что среди кандидатов нет менеджера "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье. под руководством которого команда лидирует в чемпионате Франции.

Церемония награждения состоится 28-го мая.

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В статье: Филипп Монтанье Марсель "Тулуза" Паулу Фонсека Клермон (Клермон-Ферран) Игор Тудор Лилль Ланс
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