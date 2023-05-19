  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ подписал новый контракт с капитаном. Сделка долгосрочная
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ подписал новый контракт с капитаном. Сделка долгосрочная

Франция
(1 голосов)

Бразилец метит в легенды клуба

ПСЖ подписал новый контракт с капитаном. Сделка долгосрочная

Фото: "ПСЖ"

Новина українською

"ПСЖ" продлил контракт с капитаном и ключевым защитником команды Маркиньосом. Стороны поставили свои подписи под сделкой до лета 2028-го.

Маркиньос в клубе почти 10 лет, с тех пор как летом 2013-го он в 19-летнем возрасте перешел из "Ромы". В апреле бразилец достиг отметки в 400 матчей за "парижан" и сейчас он имеет (405 поединков) третий результат среди всех игроков в истории клуба после Макро Вератти (413 матчей) и Жан-Марка Пилорже (435 игр).

За 10 сезонов в столичном клубе бразилец выиграл 7 чемпионатов Франции (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 и 2022), 6 Кубков Франции (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2021), 6 Кубков лиги (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020) и 7 Суперкубков Франции (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2022).

В этом сезоне Маркиньос провел за "Париж" 42 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Заочное соревнование Шахтера и Днепра-1, Ротань против Динамо. Расписание футбола на 19-21 мая
yellow-arrow
Кроме Марселя еще семь клубов из Франции, Германии и Англии заинтересованы в Довбике
yellow-arrow
СМИ: Марсель контактировал с Довбиком через Малиновского
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маркиньос Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
psg.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде