ПСЖ подписал новый контракт с капитаном. Сделка долгосрочная

"ПСЖ" продлил контракт с капитаном и ключевым защитником команды Маркиньосом. Стороны поставили свои подписи под сделкой до лета 2028-го.

Маркиньос в клубе почти 10 лет, с тех пор как летом 2013-го он в 19-летнем возрасте перешел из "Ромы". В апреле бразилец достиг отметки в 400 матчей за "парижан" и сейчас он имеет (405 поединков) третий результат среди всех игроков в истории клуба после Макро Вератти (413 матчей) и Жан-Марка Пилорже (435 игр).

За 10 сезонов в столичном клубе бразилец выиграл 7 чемпионатов Франции (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 и 2022), 6 Кубков Франции (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2021), 6 Кубков лиги (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020) и 7 Суперкубков Франции (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2022).

В этом сезоне Маркиньос провел за "Париж" 42 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.