ПСЖ – Клермон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция последнего матча Месси в Париже

"ПСЖ" пока не подтвердил расставание со своим нападающим Лионелем Месси и главным тренером Кристофом Галтье. Однако это, похоже, уже неизбежно. К тому же, сам Месси уже поблагодарил клуб за два сезона, проведенные в Париже. Также "Пари Сен-Жермен" уже сообщил об уходе Серхио Рамоса. Похоже, летом парижане начнут новую для себя эру. А эта встреча – последняя нынешнего этапа в истории клуба.

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Чемпионат Франции 38-й тур

3 июня. Начало в 22:00

"ПСЖ" - "Клермон"

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