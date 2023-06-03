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ПСЖ – Клермон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция последнего матча Месси в Париже

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Клермон: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ПСЖ – Клермон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция последнего матча Месси в Париже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" пока не подтвердил расставание со своим нападающим Лионелем Месси и главным тренером Кристофом Галтье. Однако это, похоже, уже неизбежно. К тому же, сам Месси уже поблагодарил клуб за два сезона, проведенные в Париже. Также "Пари Сен-Жермен" уже сообщил об уходе Серхио Рамоса. Похоже, летом парижане начнут новую для себя эру. А эта встреча – последняя нынешнего этапа в истории клуба.

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Чемпионат Франции 38-й тур
3 июня. Начало в 22:00
"ПСЖ" - "Клермон"
Трансляция – MEGOGO
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Трансляция матча
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В статье: Лионель Месси Клермон (Клермон-Ферран) Пари Сен-Жермен (Париж) смотреть футбол онлайн
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