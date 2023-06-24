Лорьян собирается подписать контракт с полузащитником Лиона

"Лорьян" хочет подписать полноценный контракт с полузащитником Роменом Февром, проведшим в команде вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды без права выкупа.

Как известно, "Лион", которому принадлежит Февр, оценивает игрока в 15 млн евро. Однако пока нет четкой договоренности между клубами.

Интерес к хавбеку также проявляют также "Эвертон", "Кристалл Пелас" и "Фулхэм", но без конкретики.