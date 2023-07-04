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Официально: Адольф Гюттер – новый главный тренер Монако
Полуфиналист Лиги Европы с "Айнтрахтом"
Фото: "Монако"
"Монако" объявил о назначении главным тренером Адольфа Гюттера. Бывший главный тренер "Боруссии Менхенгладбах" подписал контракт с "монегасками" до лета 2025-го.
В карьере Гюттер тренировал "РБ Зальцбург", "Янг Бойз", "Айнтрахт" и "Боруссию Менхенгладбах". В Австрии он стал чемпионом и завоевал национальный кубок, тогда как в швейцарии ограничился только чемпионством.
С "Айнтрахтом" Гюттер добрался до полуфинала Лиги Европы. В минувшем сезоне Адольф тренировал "Боруссию Менхенгладбах", но не добился значительного успеха, завершив чемпионат на 10-ой строчке.
"Мы очень рады приветствовать Ади Хюттера в Монако. В последние годы Ади зарекомендовал себя на разных чемпионатах, а также на континентальной арене. Этот различный опыт, вместе с его лидерством и профилем, живым стилем, во всех отношениях соответствует тому, что мы ожидаем, чтобы сделать новый шаг с первой командой. Добро пожаловать, Ади!", – прокомментировал назначение спортивный директор "Монако" Тьяго Скуро.
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