Официально: Адольф Гюттер – новый главный тренер Монако

"Монако" объявил о назначении главным тренером Адольфа Гюттера. Бывший главный тренер "Боруссии Менхенгладбах" подписал контракт с "монегасками" до лета 2025-го.

В карьере Гюттер тренировал "РБ Зальцбург", "Янг Бойз", "Айнтрахт" и "Боруссию Менхенгладбах". В Австрии он стал чемпионом и завоевал национальный кубок, тогда как в швейцарии ограничился только чемпионством.

С "Айнтрахтом" Гюттер добрался до полуфинала Лиги Европы. В минувшем сезоне Адольф тренировал "Боруссию Менхенгладбах", но не добился значительного успеха, завершив чемпионат на 10-ой строчке.