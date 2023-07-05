  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет вернуть Хави Симонса из ПСВ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет вернуть Хави Симонса из ПСВ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

У парижан есть приоритетная опция выкупа молодого хавбека

ПСЖ хочет вернуть Хави Симонса из ПСВ

Фото: "ПСВ"

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Пари Сен-Жермен" хочет выкупить хавбека ПСВ Хави Симонса.

Напомним, прошлым летом 20-летний полузащитник покинул парижан в статусе свободного агента и перешел в клуб из Нидерландов.

У французского клуба есть опция выкупа Симонса за 6 млн. евро. Как отмечает итальянский журналист, ПСЖ уже сообщил ПСВ, что они активируют эту возможность.

Опция выкупа доступна до 31 июля. К этому времени Хави должен сообщить руководству "Пари Сен-Жермен" свое решение на счет того, хочет ли он возвращаться в клуб.

В прошедшей кампании нидерландец провел 48 матчей, в которых записал на свой счет 22 гола и 11 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ представил нового главного тренера
yellow-arrow
Официально: ПСЖ уволил главного тренера
yellow-arrow
ПСЖ достиг договоренности о расторжении контракта с Галтье. Известно когда Энрике даст пресс-конференцию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Хави Симонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде