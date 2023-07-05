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ПСЖ хочет вернуть Хави Симонса из ПСВ
У парижан есть приоритетная опция выкупа молодого хавбека
Фото: "ПСВ"
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Пари Сен-Жермен" хочет выкупить хавбека ПСВ Хави Симонса.
Напомним, прошлым летом 20-летний полузащитник покинул парижан в статусе свободного агента и перешел в клуб из Нидерландов.
У французского клуба есть опция выкупа Симонса за 6 млн. евро. Как отмечает итальянский журналист, ПСЖ уже сообщил ПСВ, что они активируют эту возможность.
Опция выкупа доступна до 31 июля. К этому времени Хави должен сообщить руководству "Пари Сен-Жермен" свое решение на счет того, хочет ли он возвращаться в клуб.
В прошедшей кампании нидерландец провел 48 матчей, в которых записал на свой счет 22 гола и 11 результативных передач.
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