ПСЖ хочет вернуть Хави Симонса из ПСВ

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Пари Сен-Жермен" хочет выкупить хавбека ПСВ Хави Симонса.

Напомним, прошлым летом 20-летний полузащитник покинул парижан в статусе свободного агента и перешел в клуб из Нидерландов.

У французского клуба есть опция выкупа Симонса за 6 млн. евро. Как отмечает итальянский журналист, ПСЖ уже сообщил ПСВ, что они активируют эту возможность.

Опция выкупа доступна до 31 июля. К этому времени Хави должен сообщить руководству "Пари Сен-Жермен" свое решение на счет того, хочет ли он возвращаться в клуб.

В прошедшей кампании нидерландец провел 48 матчей, в которых записал на свой счет 22 гола и 11 результативных передач.