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Бен Йеддер обвиняется в изнасиловании. Заявления подали две девушки
В деле также фигурирует его младший брат
Фото: twitter.com/AS_Monaco
Две девушки 19-ти и 20-ти лет подали заявления об изнасиовании нападающим "Монако" Виссамом Бен Йеддером и его младшим братом. Утверждается, что мужчины склонили женщин к сексу 10-го июля.
На данный момент отсутствует информация о том, брали ли игрока и его брата под стражу. Также пока не проводилось никаких слушаний, но расследование началось.
В минувшем сезоне Виссам провел за "Монако" 43 матча, забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:francetvinfo.fr
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