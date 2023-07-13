Бен Йеддер обвиняется в изнасиловании. Заявления подали две девушки

Две девушки 19-ти и 20-ти лет подали заявления об изнасиовании нападающим "Монако" Виссамом Бен Йеддером и его младшим братом. Утверждается, что мужчины склонили женщин к сексу 10-го июля.

На данный момент отсутствует информация о том, брали ли игрока и его брата под стражу. Также пока не проводилось никаких слушаний, но расследование началось.

В минувшем сезоне Виссам провел за "Монако" 43 матча, забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.