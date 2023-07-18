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Будет играть с Малиновским: Обамеянг заключил контракт с французским клубом
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Фото: https://twitter.com/Auba
Габонский нападающий Пьер Эмерик Обамеянг подписал контракт с "Марселем". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение между сторонами заключено на три года. Вскоре о ней будет объявлено официально.
Обамеянг изъявил желание присоединиться к "провансальцам", и именно поэтому клуб оптимистично настроен по переходу игрока. “Марсель” уверен в том, что нападающий принесет результат.
Впереди французский клуб ожидают переговоры с "Челси" по трансферу, однако они не должны быть сложными.
Текущий контракт габонца с "аристократами" действует до лета 2024 года. Он присоединился к "Челси" прошлым летом, перейдя из "Барселоны" за 12 миллионов евро.
Отметим, что Обамеянг является уроженцем Франции и воспитанником тамошнего футбола. В 18-летнем возрасте он перешел из академии "Бастии" в "Милан". Впоследствии играл в аренде за французские "Дижон", "Лилль" и "Сент-Этьен".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в четыре миллиона евро.
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