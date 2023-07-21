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Официально: Обамеянг подписал контракт с Марселем
"Челси" и Обамеянг наконец-то освободились друг от друга
Фото: @OM_Officiel
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Марсель". Форвард подписал соглашение до лета 2025 с опцией продления до лета 2026-го.
Обамеянг был несчастлив в "Челси" и провел откровенно плохой сезон, после ухода из "Барселоны". В сентябре 2022-го за него заплатили "синие" около 15-ти миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл всего 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Полсезона Обамеянга в "Барселоне" были относительно успешны и в Марселе надеятся, что 34-летний футболист реанимирует свою карьеру.
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.
???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? sur Massalia ⚡️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023
L’attaquant gabonais ???????? rejoint l’Olympique de Marseille ????⚪️#OdysséeMassalia ????️ pic.twitter.com/1dzKgCxw2n
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