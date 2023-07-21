Официально: Обамеянг подписал контракт с Марселем

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Марсель". Форвард подписал соглашение до лета 2025 с опцией продления до лета 2026-го.

Обамеянг был несчастлив в "Челси" и провел откровенно плохой сезон, после ухода из "Барселоны". В сентябре 2022-го за него заплатили "синие" около 15-ти миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл всего 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Полсезона Обамеянга в "Барселоне" были относительно успешны и в Марселе надеятся, что 34-летний футболист реанимирует свою карьеру.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.