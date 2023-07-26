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Официально: у Аталанты купили Бога. Ницца подписала ивуарийца
Контракт до лета 2027-го
Фото: ogcnice.com
"Ницца" объявила о переходе Жереми Бога из "Аталанты". Французский клуб и 26-летний ивуариец подписали контракт до лета 2027-го.
Считается, что французы отдали за нападающего 18 миллионов евро без учета бонусов при трансферной стоимости Бога в 14 миллионов.
Жереми приходил в "Аталанту" прошлым летом за 22 миллиона евро из "Сассуоло".
За сезон в Бергамо Жереми провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
8 ans après mon dernier passage, je suis très heureux de faire mon retour en @Ligue1UberEats— Jeremie Boga (@BogaJeremie) July 25, 2023
Très fier d’intégrer un projet ambitieux et de porter les couleurs de l’@ogcnice ????❤️
Impatient de démarrer avec mes nouveaux coéquipiers et tout donner pour le GYM
Issa Nissa ???? #JB7 pic.twitter.com/2lJ1vYMzJ5
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