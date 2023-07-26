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Официально: у Аталанты купили Бога. Ницца подписала ивуарийца

Франция
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Контракт до лета 2027-го

Официально: у Аталанты купили Бога. Ницца подписала ивуарийца

Фото: ogcnice.com

Новина українською

"Ницца" объявила о переходе Жереми Бога из "Аталанты". Французский клуб и 26-летний ивуариец подписали контракт до лета 2027-го.

Считается, что французы отдали за нападающего 18 миллионов евро без учета бонусов при трансферной стоимости Бога в 14 миллионов.

Жереми приходил в "Аталанту" прошлым летом за 22 миллиона евро из "Сассуоло".

За сезон в Бергамо Жереми провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Ницца Жереми Бога
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