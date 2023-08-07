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Форвард Монако порвал крестообразные связки
Камерунец попал в лазарет
Getty Images / Global Images Ukraine
"Монако" проведет свой последний спарринг в рамках предсезонной подготовки перед стартом чемпионата Франции, команда Ади Хюттера сыграет с мюнхенской "Баварией" вечером 7 августа.
Пресс-служба "монегасков" сообщила, что форвард Брель Эмболо не сможет принять участие в матче. Швейцарский нападающий получил разрыв крестообразных связок на тренировочной сессии.
Ранее Эмболо выступал за "Базель", "Шальке" и "Боруссию М". Брель перешел в "Монако" перед стартом прошлого сезона. В Лиге 1 он забил 12 голов и отдал 2 ассиста в 32 сыгранных матчах. В Лиге Европы камерунец провел 8 поединков, дважды забил и столько же раз снабжал партнеров результативными передачами.
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