Форвард Монако порвал крестообразные связки

"Монако" проведет свой последний спарринг в рамках предсезонной подготовки перед стартом чемпионата Франции, команда Ади Хюттера сыграет с мюнхенской "Баварией" вечером 7 августа.

Пресс-служба "монегасков" сообщила, что форвард Брель Эмболо не сможет принять участие в матче. Швейцарский нападающий получил разрыв крестообразных связок на тренировочной сессии.

Ранее Эмболо выступал за "Базель", "Шальке" и "Боруссию М". Брель перешел в "Монако" перед стартом прошлого сезона. В Лиге 1 он забил 12 голов и отдал 2 ассиста в 32 сыгранных матчах. В Лиге Европы камерунец провел 8 поединков, дважды забил и столько же раз снабжал партнеров результативными передачами.