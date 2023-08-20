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Энрике: Ничью с Тулузой я связываю с невезением
Это уже второй матч в этом сезоне, когда парижане взяли только одно очко.
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал ничью с "Тулузой" (1:1) во втором туре Лиги 1.
– В первую очередь я связываю эту ничью с невезением, потому что при счете 1:0 у нас было три шанса закрыть матч. Игра стала немного безумной, и нам не повезло, что в наши ворота назначили пенальти.
– Считаете ли вы, что вашим защитникам не хватило уверенности?
– Нет, совсем нет. В течение 70 минут мы играли на хорошем уровне. В профессиональном футболе работа тренера состоит в том, чтобы управлять всеми сменами на поле. Игроки меняются, но идея остается той же.
Мы потеряли два очка, потому что не контролировали игру и быстро атаковали, что наиболее выгодно для «Тулузы». Мы допустили ошибку и должны извлечь из нее урок. Если мы не будем контролировать игру, то будем страдать, – сказал Энрике.
Напомним, в первых двух турах "ПСЖ" дважды сыграл ничью. Килиан Мбаппе впервые появился на поле только во втором матче, выйдя на замену после перерыва игры против "Тулузы".
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