Официально: Балогун из Арсенала перешел в Монако

"Монако" объявил о трансфере Фоларина Балогуна из "Арсенала". Нападающий подписал контракт на 5 лет.

Считается, что "Монако" заплатил за Балогуна 45 миллионов евро с учетом бонусов. Им также интересовался "Челси" и другие клубы АПЛ, но, похоже, "гуннеры" отказались продавать форварда прямым конкурентам по чемпионату.

Прошлый сезон Фоларин провел в аренде в "Реймсе". Он забил 22 гола и отдал 3 результативных передачи в 39 поединках. "Монако" усиливается форвардом, который уже проявил себя в чемпионате Франции.