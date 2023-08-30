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Официально: Балогун из Арсенала перешел в Монако

Франция
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Контракт подписан на 5 лет

Официально: Балогун из Арсенала перешел в Монако

Фото: asmonaco.com

Новина українською

"Монако" объявил о трансфере Фоларина Балогуна из "Арсенала". Нападающий подписал контракт на 5 лет.

Считается, что "Монако" заплатил за Балогуна 45 миллионов евро с учетом бонусов. Им также интересовался "Челси" и другие клубы АПЛ, но, похоже, "гуннеры" отказались продавать форварда прямым конкурентам по чемпионату.

Прошлый сезон Фоларин провел в аренде в "Реймсе". Он забил 22 гола и отдал 3 результативных передачи в 39 поединках. "Монако" усиливается форвардом, который уже проявил себя в чемпионате Франции.

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В статье: Арсенал (Лондон) Монако Фоларин Балогун
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Источник:
asmonaco.com

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