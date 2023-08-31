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Лион нашел способ обходить финансовый фейер-плей при подписании игроков
Лион подписал игрока в обход финансового фейер-плей
myjoyonline
Вингер Эрнест Нуама перешел в "Моленбек", вышедший в высшую лигу Бельгии по итогам прошлого сезона, из датского "Нордшелланда".
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 млн евро – это рекордный трансфер для чемпионата Бельгии.
Сразу после перехода в бельгийскую команду 19-летний нападающий был арендован "Лионом" до конца текущего сезона с опцией выкупа.
Отметим, что "Лион" и "Моленбек" принадлежат одному владельцу – компании Eagle Football.
Всего за датскую команду Нуама провел 49 поединков, забил 20 голов и отдал 5 ассистов. В этом сезоне у него 4 забитых мяча в 4 матчах за "Нордшелланд" в чемпионате Дании.
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