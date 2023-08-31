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Лион нашел способ обходить финансовый фейер-плей при подписании игроков

Франция
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Лион подписал игрока в обход финансового фейер-плей

Лион нашел способ обходить финансовый фейер-плей при подписании игроков

myjoyonline

UA-Футбол
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Вингер Эрнест Нуама перешел в "Моленбек", вышедший в высшую лигу Бельгии по итогам прошлого сезона, из датского "Нордшелланда".

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 млн евро – это рекордный трансфер для чемпионата Бельгии.

Сразу после перехода в бельгийскую команду 19-летний нападающий был арендован "Лионом" до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Отметим, что "Лион" и "Моленбек" принадлежат одному владельцу – компании Eagle Football.

Всего за датскую команду Нуама провел 49 поединков, забил 20 голов и отдал 5 ассистов. В этом сезоне у него 4 забитых мяча в 4 матчах за "Нордшелланд" в чемпионате Дании.

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В статье: Лион
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Источник:
transfermarkt

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