Лион нашел способ обходить финансовый фейер-плей при подписании игроков

Вингер Эрнест Нуама перешел в "Моленбек", вышедший в высшую лигу Бельгии по итогам прошлого сезона, из датского "Нордшелланда".

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 млн евро – это рекордный трансфер для чемпионата Бельгии.

Сразу после перехода в бельгийскую команду 19-летний нападающий был арендован "Лионом" до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Отметим, что "Лион" и "Моленбек" принадлежат одному владельцу – компании Eagle Football.

Всего за датскую команду Нуама провел 49 поединков, забил 20 голов и отдал 5 ассистов. В этом сезоне у него 4 забитых мяча в 4 матчах за "Нордшелланд" в чемпионате Дании.