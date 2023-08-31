Официально: ПСЖ подписал нападающего сборной Франции U-21

"ПСЖ" объявил о подписании Брэдли Барколя из "Лиона". Вингер обошелся "парижанам" в 45 миллионов евро.

О сумме сделки сообщили в "Лионе". Также 5 миллионов евро клуб сможет получить в виде бонусов.

Барколя взял 29-й номер в клубе и подписал контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Барколя провел за "Лион" 45 матчей, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. 20-летний нападающий оценивается в 18 миллионов евро.