Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: ПСЖ подписал нападающего сборной Франции U-21
Ещё один новичок "парижан"
Фото: psg.fr
"ПСЖ" объявил о подписании Брэдли Барколя из "Лиона". Вингер обошелся "парижанам" в 45 миллионов евро.
О сумме сделки сообщили в "Лионе". Также 5 миллионов евро клуб сможет получить в виде бонусов.
Барколя взял 29-й номер в клубе и подписал контракт на 5 лет.
В прошлом сезоне Барколя провел за "Лион" 45 матчей, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. 20-летний нападающий оценивается в 18 миллионов евро.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:psg.fr
Популярное сейчас
- Два удара - два гола! Антих забил второй гол Славии. ВИДЕО
- Так деградировала Лига 1: ненадежные спонсоры, отсутствие визионеров и политика "сердец"
- Бешикташ - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Макуана: Разница в классе между УПЛ и чемпионатом Франции совершенно незаметна
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн