Верратти все еще не находится в планах ПСЖ. Энрике отказался комментировать ситуацию с полузащитником

Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти все еще остается полностью вне планов клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Главный тренер парижан Луис Энрике неохотно прокомментировал ситуацию с 30-летним итальянцем.

“Я не хочу разглашать детали приватного разговора. Совет, который я ему дал, останется приватным. Больше ничего не могу сказать об этом”, – сказал испанский специалист.

Романо добавляет, что Верратти близок к тому, чтобы присоединиться к клубу с чемпионата Катара "Аль-Араби".

Итальянский хавбек присоединился к ПСЖ в 2012 году. Тогда парижане заплатили "Пескаре" за Верратти 12 миллионов евро.

Текущий контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.