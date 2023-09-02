Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верратти все еще не находится в планах ПСЖ. Энрике отказался комментировать ситуацию с полузащитником
30-летний футболист может покинуть Европу
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти все еще остается полностью вне планов клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Главный тренер парижан Луис Энрике неохотно прокомментировал ситуацию с 30-летним итальянцем.
“Я не хочу разглашать детали приватного разговора. Совет, который я ему дал, останется приватным. Больше ничего не могу сказать об этом”, – сказал испанский специалист.
Романо добавляет, что Верратти близок к тому, чтобы присоединиться к клубу с чемпионата Катара "Аль-Араби".
Итальянский хавбек присоединился к ПСЖ в 2012 году. Тогда парижане заплатили "Пескаре" за Верратти 12 миллионов евро.
Текущий контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Серия синих продолжится? Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 02.09.2023
- Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик
- Первая победа Вереса в УПЛ, Яремчук в Испании, Русин в Англии. Главные новости за 1 сентября
- Лион нашел способ обходить финансовый фейер-плей при подписании игроков
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО