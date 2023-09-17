Лига 1. Лорьян остановил Монако, первая победа Нанта и успех Бреста

"Лорьян" сотворил сенсацию, отобрав очки у "Монако". Случилось это благодаря голу Ромена Февра на последней компенсированной минуте. Таким образом "монегаски" всё равно сохраняют лидерство в Лиге 1, но "Марсель" может догнать подопечных Адольфа Хюттера в случае победы над "Тулузой". Стоит также отметить, что Фоларин Балогун в этом матче отметился дебютным голом за княжеский клуб, а в составе "Лорьяна" впервые за 763 дня появился на футбольном поле Бенжамен Менди, выйдя на замену на 71-й минуте.

А вот бывшая команда Балогуна "Реймс" потерпела редкое домашнее поражение, минимально уступив "Бресту". Во втором тайме гости перевернули игру за счёт голов Камара и Ле-Мелу, после чего сумели удержать необходимый результат. Констатируем третью победу "Бреста" и вместе с ними место в топ-3 по итогам 5 туров.

Очередное поражение потерпел "Клермон", ставшее для команды четвёртым в кампании. Если бы Паскалю Гастьену перед сезоном предложили соседствовать в таблице с "Лансом" и "Лионом", он бы наверняка согласился. Но на данный момент это означает пребывание в зоне вылета. Другой неудачник старта сезона "Нант" таким образом одержал первую победу и оторвался от красной зоны.

"Страсбур" совершил камбек, уступая 0:2 после первого тайма матча с "Монпелье". Голы опытных Хазри и Нордена, казалось, обеспечили гостям результат, но подопечные Патрика Виейра и не думали сдаваться, дожав соперника в середине второй половины. Эдуард Соболь смотрел за свершениями своей команды с лавки для запасных, так и не появившись на поле.

Лига 1. 5-й тур

Лорьян – Монако 2:2

Голы: Тосин 2, Февр 90+8 – Головин 17, Балогун 69

Реймс – Брест 1:2

Голы: Ричардсон 19 – Камара 50, Ле-Мелу 56

Клермон – Нант 0:1

Гол: Саймон 48

Страсбур – Монпелье 2:2

Голы: Леконт 63 (аг), Мотхиба 69 – Хазри 35, Норден 40