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Лига 1. Лорьян остановил Монако, первая победа Нанта и успех Бреста
Монегаски сохраняют лидерство по итогам тура
Фото: AS Monaco, Twitter
"Лорьян" сотворил сенсацию, отобрав очки у "Монако". Случилось это благодаря голу Ромена Февра на последней компенсированной минуте. Таким образом "монегаски" всё равно сохраняют лидерство в Лиге 1, но "Марсель" может догнать подопечных Адольфа Хюттера в случае победы над "Тулузой". Стоит также отметить, что Фоларин Балогун в этом матче отметился дебютным голом за княжеский клуб, а в составе "Лорьяна" впервые за 763 дня появился на футбольном поле Бенжамен Менди, выйдя на замену на 71-й минуте.
А вот бывшая команда Балогуна "Реймс" потерпела редкое домашнее поражение, минимально уступив "Бресту". Во втором тайме гости перевернули игру за счёт голов Камара и Ле-Мелу, после чего сумели удержать необходимый результат. Констатируем третью победу "Бреста" и вместе с ними место в топ-3 по итогам 5 туров.
Очередное поражение потерпел "Клермон", ставшее для команды четвёртым в кампании. Если бы Паскалю Гастьену перед сезоном предложили соседствовать в таблице с "Лансом" и "Лионом", он бы наверняка согласился. Но на данный момент это означает пребывание в зоне вылета. Другой неудачник старта сезона "Нант" таким образом одержал первую победу и оторвался от красной зоны.
"Страсбур" совершил камбек, уступая 0:2 после первого тайма матча с "Монпелье". Голы опытных Хазри и Нордена, казалось, обеспечили гостям результат, но подопечные Патрика Виейра и не думали сдаваться, дожав соперника в середине второй половины. Эдуард Соболь смотрел за свершениями своей команды с лавки для запасных, так и не появившись на поле.
Лига 1. 5-й тур
Лорьян – Монако 2:2
Голы: Тосин 2, Февр 90+8 – Головин 17, Балогун 69
Реймс – Брест 1:2
Голы: Ричардсон 19 – Камара 50, Ле-Мелу 56
Клермон – Нант 0:1
Гол: Саймон 48
Страсбур – Монпелье 2:2
Голы: Леконт 63 (аг), Мотхиба 69 – Хазри 35, Норден 40
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