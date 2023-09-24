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Дембеле может покинуть ПСЖ уже в январе: за игроком следят Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм
Только недавно состоялся трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу три английских клуба следят за ситуацией вокруг вингера ПСЖ Усмана Дембеле. Об этом сообщает Mirror.
"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят оформить аренду футболиста уже в следующем январе – когда откроется трансферное окно. Такой вариант возможен, если наставник парижан Луис Энрике окончательно откажется от услуг Дембеле.
В настоящее время испанский специалист доверяет французскому футболисту, о чем заявлял публично. В текущем сезоне Дембеле сыграл в пяти матчах по ПСЖ, но результативными действиями не отличился.
Напомним, что Усман присоединился к парижанам прошлого августа. Его трансфер из "Барселоны" обошелся ПСЖ в 50 миллионов евро.
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