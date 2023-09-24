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Дембеле может покинуть ПСЖ уже в январе: за игроком следят Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм

Франция
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Только недавно состоялся трансфер

Дембеле может покинуть ПСЖ уже в январе: за игроком следят Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сразу три английских клуба следят за ситуацией вокруг вингера ПСЖ Усмана Дембеле. Об этом сообщает Mirror.

"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят оформить аренду футболиста уже в следующем январе – когда откроется трансферное окно. Такой вариант возможен, если наставник парижан Луис Энрике окончательно откажется от услуг Дембеле.

В настоящее время испанский специалист доверяет французскому футболисту, о чем заявлял публично. В текущем сезоне Дембеле сыграл в пяти матчах по ПСЖ, но результативными действиями не отличился.

Напомним, что Усман присоединился к парижанам прошлого августа. Его трансфер из "Барселоны" обошелся ПСЖ в 50 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Усман Дембеле Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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