В Лионе приняли решение уволить Фабио Гроссо

Итальянский специалист Фабио Гроссо покинет пост главного тренера "Лиона". Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство французского клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов команды. Официально об увольнении 46-летнего наставника будет объявлено в ближайшие несколько часов. Исполняющим обязанности тренера назначат Пьерра Сейджа, который сейчас работает в академии лионцев.

Напомним, Фабио Гроссо возглавил французский клуб 16 сентября этого года. Ранее он провел в "Лионе" два года игровой карьеры - с 2007 по 2009 год.

После завершения карьеры в 2012 году Гроссо тренировал молодежку "Ювентуса", а также "Бари", "Верону", "Брешию", "Сьон" и "Фрозиноне", с которым выиграл титул Серии B в конце прошлого сезона.

На данный момент "Лион" располагается на последней строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав семь очков. Команда одержала лишь одну победу в 12 матчах чемпионата.