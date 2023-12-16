  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Майкл Эманало - о переходе Мбаппе в высшую лигу Саудовской Аравии: Был явный интерес
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкл Эманало - о переходе Мбаппе в высшую лигу Саудовской Аравии: Был явный интерес

Франция

Технический директор о клубах Саудовской Аравии которые проявляли интерес к французу

Майкл Эманало - о переходе Мбаппе в высшую лигу Саудовской Аравии: Был явный интерес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы из Саудовской Аравии проявляли интерес летом 2023 года к нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе.

Технический директор Саудовской Аравии Майкл Эманало для Sky Sports подтвердил, что летом 2023 года, несколько клубов выдвигали предложения для Мбаппе.

"Я не могу сказать, как далеко зашли переговоры, но был явный интерес. Но как вы, видите, он и дальше играет за "ПСЖ". Вообще мы многих великих игроков хотели видеть в нашей высшей Саудовской лиге, в том числе и Мбаппе . Возможно, в будущем он станет частью нас. Мы открыты к переговорам", — сказал Майкл Эманало.

Напомним, контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Монако - Лион 0:1. Сенсационная победа ткачей
yellow-arrow
Реал установил дедлайн для Мбаппе относительно решения о переходе
yellow-arrow
Монако - Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Саудовская Аравия Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости