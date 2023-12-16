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Майкл Эманало - о переходе Мбаппе в высшую лигу Саудовской Аравии: Был явный интерес
Технический директор о клубах Саудовской Аравии которые проявляли интерес к французу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы из Саудовской Аравии проявляли интерес летом 2023 года к нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе.
Технический директор Саудовской Аравии Майкл Эманало для Sky Sports подтвердил, что летом 2023 года, несколько клубов выдвигали предложения для Мбаппе.
"Я не могу сказать, как далеко зашли переговоры, но был явный интерес. Но как вы, видите, он и дальше играет за "ПСЖ". Вообще мы многих великих игроков хотели видеть в нашей высшей Саудовской лиге, в том числе и Мбаппе . Возможно, в будущем он станет частью нас. Мы открыты к переговорам", — сказал Майкл Эманало.
Напомним, контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.
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